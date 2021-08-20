Продовольственная программа ООН возобновит оказание помощи Афганистану

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) восстановит гуманитарные операции в Афганистане на следующей неделе.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) восстановит гуманитарные операции в Афганистане на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Мы были вынуждены временно приостановить деятельность в некоторых районах, где наблюдаются вооруженные столкновения и акты насилия. Но все эти гуманитарные операции мы рассчитываем возобновить на следующей неделе, если позволит ситуация. ВПП заверяет в своем намерении продолжать оказывать помощь афганскому народу при обеспечении безопасности нашего персонала", - сказала официальный представитель ВПП Фрэнсис Кеннеди.

Она указала, что организация продолжает работать, поставляя продовольствие, в котором нуждается треть населения страны.

"Только на этой неделе мы оказали помощь 80 тыс. человек и до сих пор смогли обеспечить питанием 400 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома", - сказала она.