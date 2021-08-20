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Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану

Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану "в связи с неуверенностью в безопасности".
Другие страны
20 августа 2021 г. 14:20
Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану "в связи с неуверенностью в безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в постоянном представительстве России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других международных организациях в Риме.

"ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле", - отметили в постпредстве.

Ранее официальный представитель организации Кун Ли сообщил, что ВПП стремится продолжать обеспечивать свои гуманитарные программы в Афганистане при гарантиях безопасности персонала и партнеров. Во Всемирной продовольственной программе ООН считают, что ситуация в Афганистане "имеет все признаки гуманитарной катастрофы". Там также указали на то, что каждый третий афганец сегодня испытывает острую нехватку продовольствия.

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