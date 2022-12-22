Продолжительность жизни в США снизилась

Показатель продолжительности жизни в США составил 76,4 года в 2021 году, это самый низкий уровень за последние 25 лет.

Показатель продолжительности жизни в США составил 76,4 года в 2021 году, это самый низкий уровень за последние 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные о продолжительности жизни и смертности в Соединенных Штатах в четверг опубликовали федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Предполагаемая продолжительность жизни населения США в 2021 году составила 76,4 года, что на 0,6 года меньше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении Центров.

Отмечается, что коэффициент смертности с поправкой на возраст увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Девять из десяти основных причин смертности в 2021 году остались теми же, что и в 2020 году. В первую очередь это болезни сердца, рак и COVID-19. На фоне пандемии также увеличилось число смертей от передозировки наркотиками.

В 1996 году продолжительность жизни в США составляла 76,3 года, с тех пор наблюдался рост этого показателя с небольшими падениями.