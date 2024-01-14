Продлить финансирование правительства США до марта могут на следующей неделе

Компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства США до марта может быть принят Конгрессом на следующей неделе.

Компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства США до марта может быть принят Конгрессом на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, лидеры Палаты представителей и Сената Конгресса согласовали проект инициативы о продлении финансирования, несмотря на то, что спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отвергал подобное предложение. Законодателям надо успеть это сделать до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся, в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то упомянутые министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием денег. Финансирование работы других ведомств и программ было продлено до 2 февраля.

По данным Politico, лидеры Конгресса согласовали аналогичную инициативу, которая продлевает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим - до 8 марта.