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Продлен срок функционирования погранпунктов для доставки гумпомощи ООН Сирии

Продлен срок функционирования погранпунктов для доставки гумпомощи ООН Сирии Разрешение на использование пограничных переходов для доставки гуманитарной помощи ООН в Сирию через территорию Турции продлено до 13 июля.
Другие страны
13 января 2024 г. 01:53
Продлен срок функционирования погранпунктов для доставки гумпомощи ООН Сирии

Разрешение на использование пограничных переходов для доставки гуманитарной помощи ООН в Сирию через территорию Турции продлено до 13 июля.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представители генсека НАТО Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

По его словам, сирийский режим одобрил функционирование еще на шесть месяцев погранпунктов Онджупынар(Баб аль-Салам) и Чильвегезю (Баб аль-Хава) для доставки гумпомощи ООН Сирии.

"Это очень важное решение, поскольку пункты пропуска жизненно важны для сирийского народа, который нуждается в помощи. С февраля прошлого года и по сей день наши коллеги смогли доставить гуманитарную помощь 2,5 миллиона человек в Сирии. С начала действия погранпунктов окло 5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью ООН, в том числе продовольствием, въехали на северо-западную территорию Сирии через пограничные пункты Онджупынар(Баб аль-Салам) и Чильвегезю (Баб аль-Хава)", - подчеркнул С.Дюжаррик.

Он добавил, что переговоры с сирийским правительством относительно продления разрешений на въезд с двух других пунктов пересечения границы для доставки помощи ООН в регион продолжаются.

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