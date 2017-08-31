Продлен режим ЧП в Венгрии

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Правительство Венгрии приняло решение о продлении чрезвычайного положения еще на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов, заявил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач национальному агентству Венгрии (MTI).

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

"По рекомендации министра внутренних дел Шандора Пинтера правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения из-за массовой иммиграции на шесть месяцев до 7 марта 2018 года", - сказал Ковач.

"Угроза терроризма в Европе увеличилась в результате массовой иммиграции, и соответственно строгий пограничный контроль остается необходимым в интересах безопасности", - добавил Ковач.

Венгерское правительство построило заборы на границах с Сербиейи Хорватией. На границе было объявлен режим ЧП.