Продлен режим ЧП в Венгрии

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Правительство Венгрии приняло решение о продлении чрезвычайного положения еще на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов, заявил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач национальному агентству Венгрии (MTI).
Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.
"По рекомендации министра внутренних дел Шандора Пинтера правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения из-за массовой иммиграции на шесть месяцев до 7 марта 2018 года", - сказал Ковач.
"Угроза терроризма в Европе увеличилась в результате массовой иммиграции, и соответственно строгий пограничный контроль остается необходимым в интересах безопасности", - добавил Ковач.
Венгерское правительство построило заборы на границах с Сербиейи Хорватией. На границе было объявлен режим ЧП.
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