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Продлен мандат на пребывание ВС Турции в Ливии

Продлен мандат на пребывание ВС Турции в Ливии Парламент Турции продлил во вторник мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 21:48
Продлен мандат на пребывание ВС Турции в Ливии

Парламент Турции продлил во вторник мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

Согласно президентскому указу турецкие военнослужащие смогут нести службу в Ливии в течение следующих 18 месяцев.

В документе также говорится, что возобновление боевых действий в Ливии может представлять "угрозу интересам Турции". "На сегодняшний день режим прекращения огня в Ливии не соблюдается в полной мере. В центральных и восточных районах Ливии при поддержке иностранных держав продолжается военная подготовка наемников из так называемой Ливийской национальной армии. Очень важно не допустить возобновления боевых действия и придерживаться буквы договоренностей под эгидой ООН. В противном случае будет иметь место угроза интересам Турции", - отмечается в указе президента Эрдогана.

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