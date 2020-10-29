Продажи оружия в США выросли на 91%

Американцы приобрели 15,1 млн единиц оружия в период пандемии - с марта по сентябрь текущего года.

Американцы приобрели 15,1 млн единиц оружия в период пандемии - с марта по сентябрь текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные ФБР.

"Страна в 2020 году рекордными темпами запасается оружием", - указала газета, подчеркнув при этом, что объем продаж оружия вырос на 91% по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года. В оружейные магазины чаще стали обращаться темнокожие американцы, женщины, а также те, кто ранее не владел огнестрельным оружием. Особенно быстрыми темпами вооружалось население Мичигана и Нью-Джерси: в этих штатах продажи оружия выросли по сравнению с прошлым годом на 198% и на 180% соответственно.