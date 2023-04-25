Продажи новостроек в США в марте выросли на 9,6%

Продажи новых домов в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Продажи новых домов в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс”, об этом сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный уровень за последний год.

Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 623 тыс. домов, а не 640 тыс., как было объявлено ранее.

Тем не менее реализация новых домов в марте снизилась на 3,4% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце увеличилась до $449,8 тыс. по сравнению с $433,2 тыс. в феврале и $435,9 тыс. в марте 2022 года.