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Продажи новостроек в США в марте выросли на 9,6%

Продажи новостроек в США в марте выросли на 9,6% Продажи новых домов в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 20:21
Продажи новостроек в США в марте выросли на 9,6%

Продажи новых домов в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс”, об этом сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный уровень за последний год.

Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 623 тыс. домов, а не 640 тыс., как было объявлено ранее.

Тем не менее реализация новых домов в марте снизилась на 3,4% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце увеличилась до $449,8 тыс. по сравнению с $433,2 тыс. в феврале и $435,9 тыс. в марте 2022 года.

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