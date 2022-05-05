Продажи легальной марихуаны в США в 2021 году были выше выручки Starbucks

Продажи марихуаны в США в медицинских целях в 2021 году увеличились на 30% и составили 24,5 млрд долларов США.

Продажи марихуаны в США в медицинских целях в 2021 году увеличились на 30% и составили 24,5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство MJBiz.

Показатель превысил выручку знаменитой сети кофеен Starbucks Corp. от работы в Северной Америке, которая равнялась 20,5 млрд долларов США. Темпы роста продаж компании также были ниже - 25%, отмечает MarketWatch.

При этом конопля легализована в 39 штатах страны, в то время как Starbucks работает во всех 50 штатах.

Для сравнения, в США в 2021 году были проданы сигареты на сумму 52,8 млрд долларов США, а глобальные продажи опиоидов составляли 23,2 млрд долларов США.