О нас

Продажи электромобилей в мире выросли на 31%

Продажи электромобилей в мире выросли на 31% Продажи электрических автомобилей в мире выросли в 2023 году на 31%, составив 13,6 млн.
Другие страны
11 января 2024 г. 21:16
Продажи электромобилей в мире выросли на 31%

Продажи электрических автомобилей в мире выросли в 2023 году на 31%, составив 13,6 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Материал агентство предоставило исходя из данных британской консалтинговую компанию Rho Motion.

При этом годом ранее, в 2022 году, рост продаж автомобилей на электрической тяге составил 60%. "Темпы роста замедляются, но на подобных растущих рынках это ожидаемо. Вы не можете удваивать показатели каждый год", - заявил агентству менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер. Он добавил, что в декабре был установлен месячный рекорд, когда было реализовано 1,5 млн электромобилей. По словам Лестера, показатели 2023 года соответствуют изначальным ожиданиям компании. На 2024 год ее прогноз составляет рост в диапазоне между 25% и 30%.

В 2023 году полностью электрических автомобилей было продано 9,5 млн, а остальное пришлось на гибридные автомобили. Продажи полностью электрических машин выросли на 50% в США и Канаде, на 27% - в Европе и на 15% - в Китае.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов
Вооруженные силы Нигерии ликвидировали более 80 террористов
11 января 2024 г. 21:43
На севере Афганистана при взрыве пострадали пять человек
На севере Афганистана при взрыве пострадали пять человек
11 января 2024 г. 21:29
МВФ: Негативные экономические прогнозы на 2023 год не оправдались
МВФ: Негативные экономические прогнозы на 2023 год не оправдались
11 января 2024 г. 20:57
Трамп надеется выступить с заключительным словом в суде, несмотря на запрет
Трамп надеется выступить с заключительным словом в суде, несмотря на запрет
11 января 2024 г. 20:49
Глава Минобороны Румынии ожидает, что и другие страны НАТО войдут в противоминную группу
Глава Минобороны Румынии ожидает, что и другие страны НАТО войдут в противоминную группу
11 января 2024 г. 20:37
ЕС ведет переговоры о проведении военной операции в Красном море
ЕС ведет переговоры о проведении военной операции в Красном море
11 января 2024 г. 20:16
Парламент Украины вернул правительству законопроект о мобилизации
Парламент Украины вернул правительству законопроект о мобилизации
11 января 2024 г. 20:15
Госсекретарь США обсудил с президентом Египта освобождение оставшихся в Газе заложников
Госсекретарь США обсудил с президентом Египта освобождение оставшихся в Газе заложников
11 января 2024 г. 20:01
Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ
Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ
11 января 2024 г. 19:55
Минфин США расширил антироссийские санкции
Минфин США расширил антироссийские санкции
11 января 2024 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi