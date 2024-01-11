Продажи электромобилей в мире выросли на 31%

Продажи электрических автомобилей в мире выросли в 2023 году на 31%, составив 13,6 млн.

Продажи электрических автомобилей в мире выросли в 2023 году на 31%, составив 13,6 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Материал агентство предоставило исходя из данных британской консалтинговую компанию Rho Motion.

При этом годом ранее, в 2022 году, рост продаж автомобилей на электрической тяге составил 60%. "Темпы роста замедляются, но на подобных растущих рынках это ожидаемо. Вы не можете удваивать показатели каждый год", - заявил агентству менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер. Он добавил, что в декабре был установлен месячный рекорд, когда было реализовано 1,5 млн электромобилей. По словам Лестера, показатели 2023 года соответствуют изначальным ожиданиям компании. На 2024 год ее прогноз составляет рост в диапазоне между 25% и 30%.

В 2023 году полностью электрических автомобилей было продано 9,5 млн, а остальное пришлось на гибридные автомобили. Продажи полностью электрических машин выросли на 50% в США и Канаде, на 27% - в Европе и на 15% - в Китае.