Процесс выхода Великобритании из ЕС займет до шести лет

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Процесс выхода Великобритании из ЕС может занять до шести лет. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд, выступая в палате общин.

По словам министра, процесс ратификации нового договора между Великобританией и 27 членами ЕС, принимая во внимание необходимое для переговоров время, займет порядка четырех лет. Помимо этого, еще два года уйдут на то, чтобы провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Глава МИД также отметил трудности, с которыми Великобритания может столкнуться в ходе новых двусторонних торговых переговоров, оставаясь пока еще частью ЕС.

В ходе референдума проведенного в Великобритании 23 июня большинство проголосовали за выход страны из Евросоюза.