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Процесс по импичменту Трампа в Сенате начнут после 8 февраля

Процесс по импичменту Трампа в Сенате начнут после 8 февраля Процесс в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа в Сенате Конгресса США начнется после 8 февраля.
Другие страны
23 января 2021 г. 04:48
Процесс по импичменту Трампа в Сенате начнут после 8 февраля
Дональд Трамп

Процесс в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа в Сенате Конгресса США начнется после 8 февраля.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Когда заявления обеих сторон будут составлены, стороны приступят к изложению своих аргументов на неделе, которая начнется 8 февраля", - сказал он, выступая на заседании верхней палаты.

Шумер также подтвердил, что резолюция об импичменте Трампа будет передана в Сенат 25 января: "Обвинители от Палаты представителей придут зачитывать статью импичмента в 19:00 в понедельник, 25 января (03:00 - бакинское время, 26 января - ред.)".

"После этого как у обвинителей от Палаты представителей, так и у защиты будет период времени, чтобы составить свои заявления, как это было и во время предыдущих процессов. В этот период Сенат продолжит заниматься другими делами, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете, а также законопроектом о помощи в условиях пандемии коронавируса", - уточнил Шумер.

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Версия на азербайджанском языке Senatda Trampın impiçmenti prosesi fevralın 8-dən sonra başlayacaq

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