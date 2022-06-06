Процедуру вотума доверия британскому премьер-министру могут запустить 6 июня

Процедура вотума доверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена уже 6 июня.

Процедура вотума доверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена уже 6 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter редактор телеканала ITV Пол Бренд.

По его информации, соответствующее заявление, как ожидается, сделает глава Комитета 1922 Грэм Брейди, объединяющего рядовых, не входящих в правительство депутатов-консерваторов. Вотум доверия проходит, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост. Как написала накануне газета "Санди таймс", за отставку Джонсона уже высказались 67 парламентариев.

Брейди сделает заявление этим утром и объявит, что состоится вотум доверия в отношении Джонсона. Само голосование может состояться уже на этой неделе. Ранее называлась дата 8 июня.

В этом случае премьер-министру понадобится простое большинство голосов (180 и больше), после чего он будет защищен от повторения аналогичного демарша в течение как минимум года. Как пишет "Санди таймс", в настоящий момент расклад не в пользу Джонсона - со ссылкой на подсчеты одного из депутатов-консерваторов оно сообщает, что около 190 парламентариев от правящей партии могут высказаться за смену лидера. В случае поражения главы правительства партию ждут новые выборы лидера, на что отводится три месяца.

Недовольство нынешним премьер-министром среди однопартийцев усилилось по итогам внутреннего расследования, проведенного сотрудницей секретариата кабинета министров Сью Грэй по поводу вечеринок в резиденции Джонсона в разгар коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. В опубликованном в конце мая докладе Грэй пришла к выводу, что "высшее руководство <...> должно понести ответственность за эту практику".

Премьер-министр заплатил штраф за участие в одной из вечеринок и принес извинения, но отказался уходить в отставку, к чему призывала оппозиция, или увольнять кого бы то ни было. Джонсон высказал мнение, что покидать пост в разгар конфликта в Украине с его стороны было бы безответственно.