Эммануэль Макрон: Процедура депортации незаконных мигрантов из Франции упростится

"Процедура депортации незаконных мигрантов из Франции будет упрощена".
Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства заявил о неэффективности принятых до сих пор мер по депортации лиц, незаконно проживающих во Франции, и объяснил это длительностью процедуры депортации.
Э.Макрон отметил о внесении в ближайшее время изменений в правила депортации нелегальных иммигрантов и лиц, получивших отказ на предоставление убежища, и добавил, что процедура депортации будет ускорена.
Напомним, что новые предложения правительства по поводу мигрантов с 30 сентября начнут обсуждаться в Национальной ассамблее Франции.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости