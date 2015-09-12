Проблемы с беженцами в мире будут еще десятки лет, считает Обама

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама считает, что проблемы с беженцами, которые обострились в последнее время в Европе и на Ближнем Востоке, сохранятся на десятилетия из-за военных конфликтов и глобальных изменений климата.

"Миру стоит ожидать, что это продлится на десятилетия. Военные конфликты и изменения климата внесут свой вклад в это", - заявил Обама на встрече с военнослужащими, информирует РИА "Новости".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в среду в Европарламенте, что с начала года в ЕС прибыли около 500 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе из Сирии и Ливии. Более 200 тысяч просителей убежища оказались в Греции, около 150 тысяч — в Венгрии и 120 тысяч — в Италии. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.