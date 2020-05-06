​Проблемы с электричеством зафиксированы в 19 штатах Венесуэлы

Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются по меньшей мере в 19 штатах Венесуэлы, а также в некоторых районах Каракаса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter.

"Данные показывают наличие перебоев в подаче электроэнергии в Венесуэле", - говорится в сообщении.

По данным организации, проблем с электричеством нет только в четырех из 23 штатов страны: в Ансоатеги, Боливаре, Дельта-Амакуро и Монагасе.

Позже исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес в эфире государственного телевидения заявила, что атака на энергетическую систему Венесуэлы является причиной произошедших перебоев в подаче электричества.

"Сегодня (во вторник - прим.) зафиксирована атака на национальную электрическую систему... на данный момент мы уже восстанавливаем подачу энергии", - сказала Родригес.