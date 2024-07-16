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Проармянского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции

Проармянского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции В США суд присяжных признал проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, обвиняемого по всем пунктам в коррупции, виновным.
Другие страны
16 июля 2024 г. 22:01
Проармянского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции

В США суд присяжных признал проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, обвиняемого по всем пунктам в коррупции, виновным.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Менендес обвиняется по 16 пунктам. Среди них: мошенничество с использованием честных услуг, взяточничество, вымогательство и многие другие.

Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение.

Отмечается, что присяжные также вынесли обвинительные вердикты в отношении двух бизнесменов, обвиняемых в подкупе сенатора, Ваэля Ханы и Фреда Дайбеса.

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Версия на азербайджанском языке Ermənipərəst Menendes federal məhkəmə tərəfindən bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib

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