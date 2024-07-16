Проармянского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции

В США суд присяжных признал проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, обвиняемого по всем пунктам в коррупции, виновным.

В США суд присяжных признал проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, обвиняемого по всем пунктам в коррупции, виновным.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Менендес обвиняется по 16 пунктам. Среди них: мошенничество с использованием честных услуг, взяточничество, вымогательство и многие другие.

Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение.

Отмечается, что присяжные также вынесли обвинительные вердикты в отношении двух бизнесменов, обвиняемых в подкупе сенатора, Ваэля Ханы и Фреда Дайбеса.