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Проармянский журналист выслана из Косово за шпионаж

Проармянский журналист выслана из Косово за шпионаж МВД Косово выслало из страны российскую журналистку Дарью Асламову, задержанную по обвинению в шпионаже.
Другие страны
8 августа 2022 г. 03:44
Проармянский журналист выслана из Косово за шпионаж

МВД Косово выслало из страны российскую журналистку Дарью Асламову, задержанную по обвинению в шпионаже.

Как сообщает Report, об этом в своем Facebook-аккаунте написал министр внутренних дел Джелал Швечла.

"В рамках своих полномочий объявил Дарью Асламову нежелательным лицом в Республике Косово. Ей запрещен въезд на территорию Косово на 5 лет.

Любой, кто попытается подорвать или дестабилизировать нашу страну, обязательно столкнется с силой законов Республики Косово", - подчеркнул министр.

Отметим, что Асламова, работающая в российской газете "Комсомольская правда", была задержана два дня назад за шпионаж.

Напомним, что Д.Асламова открыто поддерживала агрессора Армению во время Второй карабахской войны. Она посещала оккупированные территории и готовила отчеты, якобы доказывающие, что армянские солдаты не покидали территорию Азербайджана во время боев. Д.Асламова нарушила свой журналистский нейтралитет и сделала десятки фото в поддержку армян.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda separatçılıq etmiş ermənipərəst jurnalist casusluğuna görə Kosovadan qovulub

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