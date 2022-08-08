Проармянский журналист выслана из Косово за шпионаж

МВД Косово выслало из страны российскую журналистку Дарью Асламову, задержанную по обвинению в шпионаже.
Как сообщает Report, об этом в своем Facebook-аккаунте написал министр внутренних дел Джелал Швечла.
"В рамках своих полномочий объявил Дарью Асламову нежелательным лицом в Республике Косово. Ей запрещен въезд на территорию Косово на 5 лет.
Любой, кто попытается подорвать или дестабилизировать нашу страну, обязательно столкнется с силой законов Республики Косово", - подчеркнул министр.
Отметим, что Асламова, работающая в российской газете "Комсомольская правда", была задержана два дня назад за шпионаж.
Напомним, что Д.Асламова открыто поддерживала агрессора Армению во время Второй карабахской войны. Она посещала оккупированные территории и готовила отчеты, якобы доказывающие, что армянские солдаты не покидали территорию Азербайджана во время боев. Д.Асламова нарушила свой журналистский нейтралитет и сделала десятки фото в поддержку армян.