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Проармянский сенатор находится под следствием федеральных властей США

Проармянский сенатор находится под следствием федеральных властей США Сенатор штата Нью-Джерси Боб Менендес находится под федеральным уголовным расследованием
Другие страны
27 октября 2022 г. 14:32
Проармянский сенатор находится под следствием федеральных властей США

Известный своими проармянскими высказываниями сенатор штата Нью-Джерси Роберт Менендес находится под федеральным уголовным расследованием.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом телеканалу сообщили осведомленные источники, и подтвердил советник сенатора.

Расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена.

"Сенатор Менендес знает о расследовании, о котором сообщалось сегодня, однако он не знает масштаба расследования. Как всегда, если будут сделаны какие-либо официальные запросы, сенатор готов оказать любое содействие, которое требуется от него или его офиса", — заявил ABC News советник Майкл Солиман.

Сам Менендес был обвинен в коррупции в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков — полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.

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Версия на английском языке Pro-Armenian senator under investigation by US federal authorities
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ermənipərəst senator istintaqa cəlb olunub

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