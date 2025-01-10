Проармянский актер Мел Гибсон сравнил сгоревший из-за пожаров дом с разрушенным Дрезденом

Проармянский голливудский актер Мел Гибсон сообщил о том, что его дом в Малибу (Калифорния) сгорел во время пожаров. Он сравнил это с разрушенным во время Второй мировой войны германскимп городом Дрезден.

Проармянский голливудский актер Мел Гибсон сообщил о том, что его дом в Малибу (Калифорния) сгорел во время пожаров. Он сравнил это с разрушенным во время Второй мировой войны германскимп городом Дрезден.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NewsNation заявил Гибсон.

"Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает... Я никогда не видел такое полное уничтожение огнем... Мой дом выглядел как Дрезден", - отметил он.

По его словам, во время пожара он был в Остине (штат Техас), где участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана.

При этом Гибсон отметил, что в пожаре выжили его домашние курицы. "Они не превратились в жареных куриц", - пошутил он.