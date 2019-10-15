Про пожар в Соборе Парижской богоматери снимут сериал

Про пожар в Нотр-Даме снимут мини-сериал из шести эпизодов.

Как сообщает Report, проектом займутся киностудии Pathe и Vendôme. В его основе - расследование журналистов New York Times, которые примут участие в написании сценария.

Глава компании Vendôme продюсер Филипп Руселле пояснил, что создателей вдохновил "пример "Чернобыля", в котором приняли участие большое количество персонажей, представивших историю с разных точек зрения". По его словам, фильм будут снимать преимущественно на английском языке, но команда актеров будет международной.

Руселле заверил также, что фильм планируется сделать "максимально приближенным к фактам". Он пообещал следить за новостями и при необходимости вносить изменения в сценарий, тем более, что причина возгорания пока не определена.

Премьера запланирована на 2021 год.