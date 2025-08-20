О нас

Призыв резервистов в Израиле в рамках операции по Газе пройдет в три этапа

Призыв резервистов в Израиле в рамках операции по Газе пройдет в три этапа Призыв резервистов в Израиле в рамках операции по Газе пройдет в три этапа
Другие страны
20 августа 2025 г. 17:00
Призыв резервистов в Израиле в рамках операции по Газе пройдет в три этапа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что призыв резервистов будет проходить в три этапа - в сентябре и ноябре 2025 года, а также в марте 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно информации, мобилизация связана с подготовкой к масштабной наземной операции по захвату города Газа, которая, по прогнозам военных, может продолжаться до 2026 года.

Согласно опубликованным планам, в наступлении под руководством Южного командования будут задействованы до 130 тыс. резервистов и пять регулярных дивизий. На пике операции планируется участие 12 боевых групп бригадного уровня при поддержке двух региональных бригад дивизии Газа.

ЦАХАЛ подчеркнул, что безопасность заложников останется приоритетом, а ротация личного состава будет обеспечена на протяжении всей кампании. Несколько часов после публикации плана военные объявили о мобилизации 60 тыс. резервистов, включая 20 тыс. уже находящихся на службе, срок службы которых продлен.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился начать мобилизацию в сентябре, чтобы дать резервистам возможность провести лето с семьями. По данным армии, около 40 тыс. резервистов уже получили приказы.

При этом около половины мобилизованных будут задействованы не в боевых действиях, а в командных, разведывательных, военно-воздушных и военно-морских структурах. В центральной части Газы будут развернуты полевые госпитали и инфраструктура для эвакуации гражданского населения, что планируется осуществлять в координации с международными организациями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi