Призыв резервистов в Израиле в рамках операции по Газе пройдет в три этапа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что призыв резервистов будет проходить в три этапа - в сентябре и ноябре 2025 года, а также в марте 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно информации, мобилизация связана с подготовкой к масштабной наземной операции по захвату города Газа, которая, по прогнозам военных, может продолжаться до 2026 года.

Согласно опубликованным планам, в наступлении под руководством Южного командования будут задействованы до 130 тыс. резервистов и пять регулярных дивизий. На пике операции планируется участие 12 боевых групп бригадного уровня при поддержке двух региональных бригад дивизии Газа.

ЦАХАЛ подчеркнул, что безопасность заложников останется приоритетом, а ротация личного состава будет обеспечена на протяжении всей кампании. Несколько часов после публикации плана военные объявили о мобилизации 60 тыс. резервистов, включая 20 тыс. уже находящихся на службе, срок службы которых продлен.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился начать мобилизацию в сентябре, чтобы дать резервистам возможность провести лето с семьями. По данным армии, около 40 тыс. резервистов уже получили приказы.

При этом около половины мобилизованных будут задействованы не в боевых действиях, а в командных, разведывательных, военно-воздушных и военно-морских структурах. В центральной части Газы будут развернуты полевые госпитали и инфраструктура для эвакуации гражданского населения, что планируется осуществлять в координации с международными организациями.