Признанный виновным в коррупции проармянский сенатор Менендес уйдет в отставку

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, уйдет в отставку 20 августа.
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Согласно информации, сенатор подаст прошение об отставке 23 июля. Ранее Менендес опровергал сообщения, что намерен завершить 30-летнюю карьеру в Конгрессе США.
Напомним, что 16 июля суд присяжных штата Нью-Йорк
В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.