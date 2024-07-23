Признанный виновным в коррупции проармянский сенатор Менендес уйдет в отставку

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, уйдет в отставку 20 августа.

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, уйдет в отставку 20 августа.

Как передает Report , об этом сообщил портал New Jersey Globe со ссылкой на источники.

Согласно информации, сенатор подаст прошение об отставке 23 июля. Ранее Менендес опровергал сообщения, что намерен завершить 30-летнюю карьеру в Конгрессе США.

Напомним, что 16 июля суд присяжных штата Нью-Йорк признал виновным проармянского сенатора по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом. Вынесение приговора запланировано на 29 октября, Менендесу грозит тюремный срок. Сразу после решения суда лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса Чак Шумер призвал политика уйти в отставку. Менендес не признает свою вину и намерен подать апелляцию.

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.