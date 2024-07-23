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Признанный виновным в коррупции проармянский сенатор Менендес уйдет в отставку

Признанный виновным в коррупции проармянский сенатор Менендес уйдет в отставку Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, уйдет в отставку 20 августа.
Другие страны
23 июля 2024 г. 22:23
Признанный виновным в коррупции проармянский сенатор Менендес уйдет в отставку

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, уйдет в отставку 20 августа.

Как передает Report, об этом сообщил портал New Jersey Globe со ссылкой на источники.

Согласно информации, сенатор подаст прошение об отставке 23 июля. Ранее Менендес опровергал сообщения, что намерен завершить 30-летнюю карьеру в Конгрессе США.

Напомним, что 16 июля суд присяжных штата Нью-Йорк признал виновным проармянского сенатора по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом. Вынесение приговора запланировано на 29 октября, Менендесу грозит тюремный срок. Сразу после решения суда лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса Чак Шумер призвал политика уйти в отставку. Менендес не признает свою вину и намерен подать апелляцию.

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

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