Привитый от СOVID-19 министр индийского штата повторно заразился

Глава министерств внутренних дел и здравоохранения индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как уже привился от этой инфекции вакциной Covaxin

Глава министерств внутренних дел и здравоохранения индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как уже привился от этой инфекции вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня положительный тест на коронавирус. Я госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, следует пройти тестирование на коронавирус", — написал политик.

В компании Bharat Biotech отметили, что вакцина начинает действовать после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. Эффективность препарата определяется спустя две недели после второй дозы.