Приведшее к многочисленным жертвам извержение вулкана в Гватемале завершилось

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Извержение вулкана Фуэго в Гватемале, приведшее к многочисленным жертвам, завершился. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий.

"Извержение вулкана Фуэго, начавшееся 16,5 часов назад, завершается. Выброс пепла достигает высоты 4,5 тысячи метров над уровнем моря, происходят слабые и умеренные взрывы", — заявили в службе.

Отметим, из-за извержения вулкана более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.