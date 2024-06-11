Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом.

Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания Fox News.

Согласно информации, Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам обвинения и ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс.

Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента признается виновным в преступлении. Телекомпания отмечает, что Байден-младший, скорее всего, получит гораздо меньше максимального срока как впервые совершивший преступление.