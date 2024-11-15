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Приставы Финляндии дополнительно арестовали более 30 объектов недвижимости РФ

Приставы Финляндии дополнительно арестовали более 30 объектов недвижимости РФ Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 17:27
Приставы Финляндии дополнительно арестовали более 30 объектов недвижимости РФ

Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство STT.

Отмечается, что в продолжение принятых ранее временных мер правоохранительные органы временно наложили арест на квартиры, "принадлежащие российскому государству". Помимо более чем 10 квартир, изъятых в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов, к которым ранее применялась временная мера.

Стоимость этих конфискованных квартир составляет более 10 млн евро, уточняет агентство.

29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около 5 млрд долларов по иску шести энергокомпаний Украины, включая "Нафтогаз". Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.

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