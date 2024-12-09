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Пришедшая к власти в Сирии оппозиция объявила амнистию для всех призывников

Пришедшая к власти в Сирии оппозиция объявила амнистию для всех призывников Руководство оппозиционной коалиции в Сирии объявило об амнистии всем военных, призванных на службу в период правления президента Башара Асада.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 23:36
Пришедшая к власти в Сирии оппозиция объявила амнистию для всех призывников

Руководство оппозиционной коалиции в Сирии объявило об амнистии всем военных, призванных на службу в период правления президента Башара Асада.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующее заявление в telegram-канале.

"Управление военных операций объявило о всеобщей амнистии для всех военнослужащих-призывников. Их безопасность гарантирована. Строго запрещено наносить им какой-либо вред или подвергать их насилию", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Позднее Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.

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