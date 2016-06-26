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    ​Природный пожар в Калифорнии уничтожил более 150 домов

    Тушению мешает засушливая погода, установившаяся в регионе, и постоянный ветер

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Свыше 150 домов уничтожены в центральной части американского штата Калифорния, где в течение нескольких дней бушует природный пожар, приведший к гибели как минимум двух человек. 

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Службы противопожарной охраны округа Керн Энтони Ромеро.

    По его словам, несколько жилых кварталов в городе Лейк-Изабелла сгорели практически полностью. Пожар угрожает еще около 2,5 тыс. домов, находящимся вблизи зоны распространения огня, их жители эвакуированы. 

    Как сообщил Ромеро, на борьбу с пламенем брошены свыше 1 тыс. пожарных.

    Тушению мешает засушливая погода, установившаяся в регионе, и постоянный ветер. 

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