​Природный пожар в Калифорнии уничтожил более 150 домов

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Свыше 150 домов уничтожены в центральной части американского штата Калифорния, где в течение нескольких дней бушует природный пожар, приведший к гибели как минимум двух человек.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Службы противопожарной охраны округа Керн Энтони Ромеро.

По его словам, несколько жилых кварталов в городе Лейк-Изабелла сгорели практически полностью. Пожар угрожает еще около 2,5 тыс. домов, находящимся вблизи зоны распространения огня, их жители эвакуированы.

Как сообщил Ромеро, на борьбу с пламенем брошены свыше 1 тыс. пожарных.

Тушению мешает засушливая погода, установившаяся в регионе, и постоянный ветер.