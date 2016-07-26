​Природный пожар в Калифорнии привел к эвакуации жителей 10 тыс. домов

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Крупный природный пожар привел к гибели одного человека и эвакуации до 30 тысяч жителей из около 10 тысяч жилых домов на юге американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник Управление противопожарной охраны округа Лос- Анджелес.

"Огнем охвачена площадь 13,4 га. Пожар локализован на 10%", - уточнило управление. По его данным, на борьбу с возгоранием мобилизованы в целом 2 964 пожарных, 356 пожарных машин, 16 автоцистерн с водой, 26 вертолетов и 14 бульдозеров.

Пока единственной жертвой стихийного бедствия стал пожилой мужчина, тело которого было обнаружено в минувшую субботу в выгоревшем салоне легковой машины около дома.

Пожар, первопричины которого пока не установлены, вспыхнул 22 июля. Пламя уничтожило кустарник и сухую траву на площади 130 кв. км и угрожает перекинуться на несколько населенных пунктов в 65 км севернее города Лос-Анджелес.