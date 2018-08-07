Природный пожар на севере Калифорнии стал крупнейшим в истории штата

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, природный пожар, охвативший территории округов Лейк, Мендосино и Колуза, достиг площади более 283 тысяч акров (около 114,5 тысячи гектаров) и превысил площадь прошлогоднего пожара "Томас" в округах Вентура и Санта Барбара, в результате которого скончались два человека и было разрушено более тысячи зданий.

Отмечается, что в тушении пожаров принимают участие около четырех тысяч сотрудников противопожарной службы.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.