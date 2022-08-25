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Природные пожары в Австралии вызывают нагрев стратосферы

Природные пожары в Австралии вызывают нагрев стратосферы Британские климатологи выяснили, что массовые лесные и степные пожары в Австралии в 2019-2020 годах привели к сильнейшему за последние 30 лет нагреву стратосферы.
Другие страны
25 августа 2022 г. 21:00
Природные пожары в Австралии вызывают нагрев стратосферы

Британские климатологи выяснили, что массовые лесные и степные пожары в Австралии в 2019-2020 годах привели к сильнейшему за последние 30 лет нагреву стратосферы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выводы ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

"Глобальные температуры резко выросли в январе 2020 года и достигли максимумов, которые не наблюдались с начала 1990-х годов, что сопровождалось аномально сильным прогревом стратосферы. Проведенный нами анализ показал, что пожары на юго-востоке Австралии были причиной этого потепления и нагрева стратосферы", - пишут исследователи.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге страны. Ситуация улучшилась лишь после обильных дождей, прошедших в первой декаде февраля 2020 года. Пожары уничтожили более 12 млн гектаров леса и стали причиной гибели примерно 3 млрд животных. Данное событие было признано экологической катастрофой.

Группа климатологов под руководством Лилли Дамани-Пирс, научного сотрудника университета Эксетера (Великобритания), раскрыла связь между этими природными пожарами и погодными аномалиями, поразившими мир в первую половину 2020 года. Ученые совершили это открытие при расчете климатических последствий "черного лета", как называют этот катаклизм в Австралии.

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