​Приостановлен контракт Пентагона с Microsoft на 10 млрд долларов

Суд в США постановил приостановить исполнение контракта на услуги в области облачных вычислений на сумму 10 млрд долларов, предоставленного Министерством обороны США компании Microsoft.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNBC.

Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются. Представители Microsoft и компании Amazon пока не прокомментировали решение суда.

Ранее Amazon обратилась в суд с требованием приостановить исполнение этого контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. В Amazon утверждают, что во время проведения тендера не обошлось без влияния со стороны президента США Дональда Трампа, который рассматривает Безоса в качестве своего "политического противника",

Пентагон 25 октября прошлого года назвал Microsoft победителем тендера в сфере облачных вычислений. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако Трамп на своей странице в Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.