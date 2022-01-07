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Приостановку работы аэропорта Алматы продлили

Приостановку работы аэропорта Алматы продлили Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января.
Другие страны
7 января 2022 г. 18:15
Приостановку работы аэропорта Алматы продлили

Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

Ранее ожидалось, что транспортный объект восстановит работу к обеду пятницы.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.

В связи с обострившейся в республике обстановкой была также блокирована работа аэропортов Актобе и Актау.

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