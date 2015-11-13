​Принятые в преддверии саммита G20 меры безопасности не повлияют на туристов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Глава департамента культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар заявил, что меры безопасности, принятые перед саммитом G20, никак не повлияют на отдых туристов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Этот саммит имеет мировое значение, и мы обязаны принимать повышенные меры безопасности, приедут лидеры многих государств. Но отдыхающих, иностранных туристов эти повышенные меры безопасности никак не затрагивают. К настоящему времени мы не получили ни одной жалобы", - сказал Аджар.

По его словам, власти не будут закрывать достопримечательности, дороги, магазины и районы массовых гуляний в туристических районах города.

Саммит G20 будет проходить 15–16 ноября в турецком городе Белек. На него прибудут лидеры государств - членов G20 и сопровождающие их делегации. Всего в саммите участие примут около 13 тыс. человек. В связи с проведением саммита МВД Турции направит в Анталью дополнительно несколько тысяч полицейских. Со стороны моря за безопасностью следят катера береговой охраны Турции и несколько кораблей ВМС республики.

Для лидеров и делегаций выделили несколько крупных гостиниц и гольф-клубов. Общая площадь территории, которую сделают зоной особого контроля и временно перекроют, составляет более 5 кв. км.