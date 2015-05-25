​Принято решение об аресте и штрафе председателя парламента Палестины

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В отношении председателя парламента Палестины принято решение об аресте и штрафе.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Военный суд Офера приговорил Азиза Дувейка к 12-ти месяцам заключения и денежному штрафу в размере 6 тыс. шекелей (1500 долларов).

Его осудили за фразы, высказанные во время выступления на одном из мероприятий, проведенных на Западном берегу реки Иордан. До сих пор состоялись 14 судебных заседаний. Азиз Дувейк был задержан во время проведенных израильскими солдатами 12 июня прошлого года крупномасштабных операций после того, как пропавшие без вести на Западном берегу реки Иордан трое евреев были обнаружены мертвыми.

Имеющий проблемы со здоровьем Азиз Дувейк ранее неоднократно задерживался израильскими силами.