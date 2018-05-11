Принято решение об аресте еще 300 военнослужащих турецкой армии

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Дана санкция на арест еще 300 военнослужащих Вооруженных сил Турции, подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, 211 из них - высокопоставленные офицеры.

Сообщается, что 11 мая в 04.00 по местному времени (05.00 часов по бакинскому времени) одновременно в нескольких местах была проведена операция.

Согласно сообщению, 150 военнослужащих уже задержаны. Операция по задержанию остальных военных продолжается.