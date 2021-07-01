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Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне Cтатую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
1 июля 2021 г. 19:31
Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне

Cтатую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Скромная церемония прошла в день 60-летия со дня рождения принцессы в потайном саду Sunken Garden ("Глубинный сад"), расположенном рядом с Кенсингтонским дворцом. В ней, помимо принцев, приняли участие члены семьи Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника. Принц Чарльз на открытии не присутствовал. Малочисленность обусловлена действующими в Велибритании коронавирусными ограничениями.

Одновременно с открытием скульптуры собравшимся был представлен обновленный мемориальный сад в память принцессы, созданный Моррисоном.

Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы еще в 2017 году. Автором скульптуры стал британец Рэнк-Бродли, авторству которого принадлежит также профиль королевы Елизаветы Второй, который с 1998 года украшает британские монеты. Установка скульптуры затянулась из-за пандемии коронавируса.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана в возрасте 36 лет трагически погибла в автокатастрофе в Париже.

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Версия на английском языке Princess Diana's sons unveil her statue in Kensington Palace

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