Принцы Уильям и Гарри обошли королеву Англии в рейтинге популярности

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Опрос социологической службы Ipsos MORI показал, что принцы Уильям и Гарри обошли по популярности королеву Великобритании Елизавету II, традиционно поддерживаемую значительной частью подданных королевства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Опрос проводился по телефону с 19 по 23 января, в нем приняли участие 1031 человек. От участников требовалось назвать двух-трех членов монаршей династии, которые им нравятся больше всего. Также их просили высказать свое отношение - положительное или отрицательное - к каждому члену королевской семьи.

Чаще других в число любимцев попадал принц Уильям (62%), его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин, очутилась на четвертой строчке с результатом 21%. Второе место занял принц Гарри - на его стороне оказались симпатии 58% респондентов. И лишь на третьем месте расположилась королева Елизавета II (47%). Как отмечает газета Evening Standart, оба принца заметно обошли по уровню популярности свою мать - принцессу Диану, которую, согласно опросу от 1994 года, поддерживали 47% респондентов.