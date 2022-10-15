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Принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии в Голландии

Принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии в Голландии Старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце из-за угроз со стороны мафии.
Другие страны
15 октября 2022 г. 06:14
Принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии в Голландии

Старшую дочь короля Нидерландов Виллема-Александра Катарину-Амалию заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце из-за угроз со стороны мафии.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

О переезде 18-летней голландской принцессы из кампуса университета во дворец Хейс-тен-Бос в Гааге сообщили представители королевской семьи. Во время визита в Швецию король Виллем-Александр заявил, что в его стране сложилась "очень сложная ситуация".

Характер угроз, которые поступили в адрес наследницы престола со стороны преступников, не разглашается, однако голландские СМИ сообщали в конце сентября, что принцесса Катарина-Амалия Нидерландская находится под усиленной охраной.

Премьер-министр страны Марк Рютте выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

О том, что 18-летняя принцесса Катарина-Амалия Нидерландская может стать целью нападения преступных группировок, стало известно в сентябре. Тогда сообщалось, что девушку могут похитить представители так называемой Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе.

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