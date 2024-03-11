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Принцесса Уэльская Кэтрин попросила прощения за публикацию обработанного фото

Принцесса Уэльская Кэтрин попросила прощения за публикацию обработанного фото Восстанавливающая после хирургического вмешательства принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон попросила прощения после публикации существенно обработанной фотографии, на которой она позирует с детьми.
Другие страны
11 марта 2024 г. 17:49
Принцесса Уэльская Кэтрин попросила прощения за публикацию обработанного фото

Восстанавливающая после хирургического вмешательства принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон попросила прощения после публикации существенно обработанной фотографии, на которой она позирует с детьми.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в понедельник Sky News.

"Как и многие фотографы-любители, иногда я люблю экспериментировать с обработкой. Я хотела бы извиниться за любое недоразумение, вызванное семейной фотографией, которую мы опубликовали вчера", - говорится в заявлении принцессы.

Вместе с тем в Кенсингтонском дворце сообщили, что неотредактированную версию фото публиковать не будут.

В свою очередь, источник сообщил Sky News, что Миддлтон сделала "небольшие корректировки", отметив, что семья отлично провела День матери, к которому была приурочена публикация фото утром в воскресенье. На фото принцесса сидит на стуле в окружении своих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Ранее в понедельник несколько крупных информагентств удалили со своих сайтов фото из-за опасений о том, что оно было отредактировано. В частности, в Associated Press заявили Sky News, что обнаружили "несоответствие в положении левой руки принцессы Шарлотты".

Речь идет о первом опубликованном с момента операции Миддлтон в январе снимке. Последний раз ее видели на публике на Рождество вместе с другими членами королевской семьи. Отсутствие принцессы привело к тому, что СМИ и пользователи соцсетей стали задаваться вопросом, куда она могла пропасть, строя различные теории.

В середине января сообщалось, что принцесса Уэльская находится в больнице после плановой операции на брюшной полости. В конце того же месяца стало известно, что Миддлтон выписали из больницы.

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