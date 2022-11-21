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Принца Гарри и Меган Маркл номинировали на премию за борьбу с расизмом

Принца Гарри и Меган Маркл номинировали на премию за борьбу с расизмом Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл номинированы на премию Ripple of Hope американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди за их усилия в борьбе против расизма.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 11:59
Принца Гарри и Меган Маркл номинировали на премию за борьбу с расизмом

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл номинированы на премию Ripple of Hope американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди за их усилия в борьбе против расизма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Times.

По словам Керри Кеннеди - представителя фонда и дочери Роберта Кеннеди - супруги "смело противостояли расизму в британский королевской семье, шли против многовековых традиций, чтобы доказать, что в мире не может быть места расизму".

"Они осознавали, что могут потерять семью, положение в мире, но все равно пошли на это", - добавила собеседница издания.

Ранее Меган Маркл в интервью тележурналистке Опре Уинфри говорила о проявлении расизма со стороны монархической семьи, в частности, в отношении их сына Арчи.

Церемония вручения премии пройдет 6 декабря. Премия была названа в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о "пульсе надежды", произнесенной в 1966 году в Кейптауне, где в то время действовал режим апартеида. Среди предыдущих лауреатов премии были экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, актер Джордж Клуни.

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