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Принц Уильям планирует модернизировать монархию

Принц Уильям планирует модернизировать монархию Хотя Уильям уважает протокол и традиции, он видит своей миссией установление более близкой связи с народом.
Другие страны
6 мая 2021 г. 11:05
Принц Уильям планирует модернизировать монархию

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям уже раздумывает над тем, как он хочет модернизировать систему в стране. Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом знакомый с ситуацией источник рассказал US Weekly.

По его информации, 39-летний принц «уже думал о будущем монархии и изменениях, которые он внесет», даже несмотря на то, что официально является вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Отмечается, что хотя Уильям уважает протокол и традиции, он видит своей миссией установление более близкой связи с народом.

"Он и [его жена] Кейт успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. (...) Он принимает тот факт, что быть в центре внимания — часть работы, и его это устраивает", — поделился собеседник издания.

Источник добавил, что принц серьезно относится к будущей роли короля и считает большой честью и привилегией занять такую должность. "Монархия и его семья всегда будут для него на первом месте", — считает он. Собеседник добавил, что за годы Уильям "более чем доказал, что достоин" престола, а его супруга Кейт и далее будет прекрасной опорой.

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