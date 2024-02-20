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Принц Уильям высказался за прекращение военных действий в Газе и постоянный мир

Принц Уильям высказался за прекращение военных действий в Газе и постоянный мир Наследник британского престола принц Уэльский Уильям высказался за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 18:37
Принц Уильям высказался за прекращение военных действий в Газе и постоянный мир

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям высказался за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующей публикацией он поделился в соцсети "X".

"Как многие другие, я хочу увидеть конец боев как можно быстрее. Существует острая необходимость в наращивании гуманитарной поддержки сектора Газа. Критически важно, чтобы помощь поступила туда, а заложники были освобождены. Иногда важность постоянного мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий. Даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я продолжаю цепляться за надежду на то, что светлое будущее можно найти, и отказываюсь потерять в это веру", - написал принц Уильям.

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