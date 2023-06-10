Принц Уильям принял участие в генеральной репетиции парада в честь дня рождения Карла III

Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III.

Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Парад состоится 17 июня в Лондоне. В ноябре королю Великобритании исполнится 75 лет, однако церемонию по традиции проведут летом. Ожидается, что мероприятие пройдет с особым размахом, поскольку станет первым для монарха в новом статусе.

За неделю до парада прошла генеральная репетиция церемонии, в которой принял участие принц Уильям. Наследник престола, одетый в военную форму и медвежью шапку, оседлал коня и верхом осмотрел войска.