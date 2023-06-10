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Принц Уильям принял участие в генеральной репетиции парада в честь дня рождения Карла III

Принц Уильям принял участие в генеральной репетиции парада в честь дня рождения Карла III Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III.
Другие страны
10 июня 2023 г. 16:52
Принц Уильям принял участие в генеральной репетиции парада в честь дня рождения Карла III

Принц Уэльский Уильям принял участие в генеральной репетиции парада Trooping the Colour в честь дня рождения своего отца, короля Великобритании Карла III.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Парад состоится 17 июня в Лондоне. В ноябре королю Великобритании исполнится 75 лет, однако церемонию по традиции проведут летом. Ожидается, что мероприятие пройдет с особым размахом, поскольку станет первым для монарха в новом статусе.

За неделю до парада прошла генеральная репетиция церемонии, в которой принял участие принц Уильям. Наследник престола, одетый в военную форму и медвежью шапку, оседлал коня и верхом осмотрел войска.

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Версия на азербайджанском языке Şahzadə Uilyam atasının şərəfinə keçiriləcək paradının əsas məşqində iştirak edib
Версия на английском языке Prince William takes part in final rehearsal of parade in honor of King Charles' birthday

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