Принц Уильям прошёл стажировку в спецслужбах Великобритании

Британский принц Уильям прошел стажировку в подразделениях спецслужб разведки МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС).

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, в рамках стажировки герцог Кембриджский, в частности, изучал ведение радиоэлектронной разведки и защиты правительственной и военной информации.

Неделю герцог работал в штаб-квартире спецслужбы в городе Челтнем (графство Глостершир), где мониторил коммуникации потенциальных противников Соединённого Королевства.

Глава отдела отметил "исключительно усердную работу" отпрыска британского королевского дома.