Принц Уильям ночной сменой завершит карьеру пилота скорой помощи

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Принц Уильям попрощается с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену в четверг, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Герцог Кембриджский, второй по счету претендент на британский престол, два года проработал в медицинской авиации. По его словам, он гордится работой в медслужбе и благодарен за полученный опыт.

"Я горжусь тем, что служил с такими замечательными людьми, которые каждый день спасают жизни в нашем регионе", - заявил принц.

Принц работал в бригаде из четырех человек, каждая смена длилась 9,5 часов.

Скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывала помощь пострадавшим в самых различных чрезвычайных происшествиях - пожары, отравления, падения с лошади, сердечные приступы, автомобильные аварии.

Каждый день служба получает около 2 тысяч обращений за помощью.

"Были очень тяжелые, мрачные моменты. Мы много говорим о них, и это лучший способ справиться с большинством таких ситуаций", - говорил Уильям о своей работе в сентябре прошлого года.

Он пилотирует спасательный вертолет H-145, который развивает скорость 170 миль в час (273,5 км/ч), и может оказаться на месте происшествия в любом районе Восточной Англии в течение нескольких минут.

"За время службы я встречал людей, которые оказывались в самых ужасных ситуациях. В качестве члена [медицинской] команды я побывал во многих домах, где мне довелось разделить с людьми минуты высшего эмоционального накала: от облегчения, если мы давали шанс на спасение, до глубокого горя", - делится воспоминаниями принц.