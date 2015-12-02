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    Принц Микаса в Японии отметил свое 100-летие

    Старший член императорской семьи принц Микаса живет уже при третьем императоре Японии

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Японский принц Микаса, дядя императора Акихито, отметил в среду свое столетие, передает Report со ссылкой на агенство "Киодо".

    Старший член императорской семьи принц Микаса живет уже при третьем императоре Японии и хранит память о службе в армии во время Второй мировой войны.

    Принц Микаса родился 2 декабря 1915 года и был четвертым сыном императора эпохи Тайсе. Микаса известен как специалист по истории Востока и является почетным президентом Центра ближневосточной культуры Японии и Общества "Япония-Турция".

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