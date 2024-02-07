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Принц Гарри улетел из Великобритании после часа беседы с Карлом III

Принц Гарри улетел из Великобритании после часа беседы с Карлом III Принц Гарри покинул Великобританию после краткого визита к своему отцу, королю Карлу III.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 19:23
Принц Гарри улетел из Великобритании после часа беседы с Карлом III

Принц Гарри покинул Великобританию после краткого визита к своему отцу, королю Карлу III.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Герцог Сассекский был замечен в среду, 7 февраля, в аэропорту Хитроу в Лондоне, где он садился на самолет, после того как повидался с отцом менее чем на один час. Их короткая встреча прошла во вторник, а после ночи принц Гарри сразу отправился в аэропорт.

Отметим, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности.

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